بالفيديو.. مريم حسين تكشف سبب وفاة وئام الدحماني: قتلوها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المغربية مريم حسين في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن وفاة الفنانة المغربية وئام الدجماني ، والمتسبب في موتها .

وحملت مريم حسين ، مسؤولية وفاة وئام للحسابات المؤذية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعلق بطريقة سلبية ومؤذية على صفحات النجمات والنجوم.

وأكدت مريم في الفيديو إن الراحلة قالت لها: ” يا رب يعطيني ربع صبرك ” ، وأضافت ” هناك حسابات زي السمّ، ومن خلالها يمكن أن يحب الناس الفنان او يكرهوه، لانهم يقومون بتقطيع الفيديوهات لكي تصل الفكرة بالطريقة التي هم يريدونها، سواء لـوئام أو أنا أو غيرنا، وهي كانت تحصل معها أمور كثيرة من هذا القبيل ” .

وتابعت مريم ، ” في الفترة الأخيرة أخبرتني أنها تشعر بتعب نفسي وبالإكتئاب، ولست قادرة على تحمل تعليقات الناس، فقلت لها إحجبيها ولا تقرئيها. للأسف هناك حسابات تترحم عليها الآن مع أنها السبب فيما وصلت إليه ” .

وختمت حديثها قائلة: ” كلامكم وتعليقاتكم يمكن أن توصل بالفنان أو أي إنسان الى حالة نفسية صعبة ومع تراكمها قد يفكر بالموت ” .