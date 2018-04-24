هدية غير متوقعة من مدير جامعة الإمام إلى أمير الرياض

حمود العنزي(صدى):

قدم الدكتور سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هدية غير متوقعة لسمو الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، وذلك خلال رعايته لحفل تخرج 25 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات بالجامعة، أمس الاثنين.

حيث تفاجأ أمير الرياض بتلك الهدية، التي تمثلت في مقالة كتبها الأمير بندر، حين كان في الصف الأول الثانوي، وحملت عنوان ” الصحاري والمواد المعدنية ” ، والتي كان قد تطرق فيها للحديث عما تحويه الصحاري في البلاد العربية من الثروات المعدنية والبترول.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بهذه الهدية، موضحًا أنها أعجبته وفاجأته في نفس الوقت، فضلًا عن أنها أعادته للزمن الجميل.

جدير بالذكر، أن مدينة الملك عبد الله للطالبات، كانت قد شهدت أمس الاثنين، حفل تخريج 25 ألف طالب وطالبة، يمثلون الدفعة 62 من طلاب جامعة الإمام، برعاية الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، حيث كرّم الأمير الطلاب المتفوقين، وهنأ أولياء الأمور على نجاح أبنائهم، وذلك بالقاعة الكبرى بالمدينة.