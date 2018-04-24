” فالكاو ” على رادار الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية كولومبية عن تطلع نادي الهلال لضم المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، لاعب نادي موناكو الفرنسي، والذي سينتهي عقده مع النادي الفرنسي في عام 2020.

وأوضحت التقارير أن الزعيم يرغب في ضم اللاعب لمدة عام واحد فقط، مؤكدةً أن العرض الذي قدمه الهلال للاعب مغرٍ جدًا مقارنة بالعروض الأخرى التي تلقاها، من بينها عرض من نادي فناربخشة التركي.

ومن الجدير بالذكر، إنه استبعدت إدارة الهلال أربعة محترفين لديها وهم: الأرجنتيني سيروتي، والفنزويلي ريفاس، والأوروجوياني ميليسي، والمغربي أشرف بن شرقي.