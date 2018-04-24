خلال ساعات.. حسم قرار تدريب ” كارانكا ” للزعيم

طلال الغامدي(صدى):

يخطط سامي الجابر، رئيس نادي الهلال، إلى التوصل لأتفاق مع المدرب الإسباني، إيتور كارانكا، خلال الجلسة الحاسمة، المنتظر انعقادها خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد وصول الأخير إلى الرياض.

ويسعى الهلال لإقناع كارنكا بتدريب الهلال، نظراً لتمتعه بخبرات كبيرة في عالم التدريب، لاسيما وأنه عمل مساعداً للبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، عندما كان مدربًا لفريق ريال مدريد الإسباني.

وينوي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، التكفل بتكاليف تعاقد الهلال مع مدربه الجديد.