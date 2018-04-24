آل فتيل يرفض الاستمرار مع الأهلي بسبب النصر

نواف السالم(صدى):

قدمت إدارة نادي الأهلي عرضًا للتجديد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد آل فتيل، ولكن اللاعب يتطلع إلى الحصول على صفقة أكبر في الرحيل عن النادي؛ حيث تلقى عرضين من نادي النصر ونادي الاتحاد.

وكشفت مصادر أن أحد أعضاء شرف نادي النصر أخذ خطوات جادة في جلب آل فتيل لفريقه؛ حيث دخل في مفاوضات حقيقية مع لاعب الأهلي الحالي خلال الأيام الماضية.

وعلى جانب آخر، جددت إدارة النادي الأهلي المكلفة برئاسة ماجد النفيعي، مع المدافع معتز هوساوي ولاعب الوسط حسين المقهوي لمدة أربعة أعوام، وذلك بدعم من الهيئة العامة للرياضة؛ بينما سيتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة.