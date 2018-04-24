طرق تحويل قوة المحرك الحصانية إلى الجمل الصحراوي

عادل الحربي(صدى):

تتوافق كبرى شركات تصنيع السيارات حول العالم ن أن وصف أي سيارة وبيان قوتها ، يكون بذكر قياس عدد أحصنة المحرك ، إلا أن نيسان غيرت هذا المفهوم منذ فترة، حيث بات هنالك مقياس جديد يختص بسيارات الدفع الرباعي وهو وحدة قياس (الجمل الصحراوي).

وأوضحت شركة نيسان الأمر بأن وحدة القياس التقليدية ” الحصان ” ليست دقيقة بالنسبة لقياس قوة محركات سيارات الدفع الرباعي التي غالبًا ما تستخدم في ظروف مختلفة عن ظروف السيارات التقليدية؛ فهي تقتحم الصحراء وتسير فوق الرمال وعلى أراضٍ غير مستوية وصخرية.

ونستعرض في الجدول التالي مجموعة من قوة المحركات بعد تحويلها إلى وحدة قياس الجمل الصحراوي، وكيفية حسابها.

قوة محرك محددة بالحصان قوة الحصان بالوات قوة الجمل الصحراوي بالوات قوة محرك محددة بالجمل الصحراوي

محرك بقوة 100 حصان 745.7 وات 765 وات 97.477 جمل صحراوي

محرك بقوة 150 حصانًا 745.7 وات 765 وات 146 جملاً صحراويًّا

محرك بقوة 200 حصان 745.7 وات 765 وات 194 جملاً صحراويًّا

محرك بقوة 250 حصانًا 745.7 وات 765 وات 243.69 جمل صحراوي

ويمكنك القيام بتحويل وحدة قياس محرك سيارتك من حصان إلى جمل صحراوي بنفسك من خلال الآتي:

قم بضرب عدد الأحصنة الخاصة بمحرك السيارة X قوة الحصان بالوات «745.7 وات»، ثم قم بعد ذلك بقسمة الناتج على قوة الجمل الصحراوي بالوات «765 وات».