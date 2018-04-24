بالفيديو.. شاب يتظاهر بالموت ليطلب من صديقته الذهاب إلى حفل التخرج معا

واشنطن(صدى):

نفذ شاب أمريكي مقلبا خطيرا في صديقته حيث أدعى أنه أًُيب بحادث ليطلب منها الذهاب معه إلى حفل التخرج.

أُصيبت فتاة أمريكية بهستيريا وصدمة عندما تلقت رسالة تخبرها أن صديقها تعرض لحادث، حيث هرعت إلى موقف للسيارات في ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، ووجدت صديقها مستلقيا على الأرض والدم يخرج من فمه.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل تبكي بصوت مرتفع وتحمل صديقها بين ذراعيها وتنادي باسمه، لكنها فوجئت بعد لحظات بالشاب يخبرها بأنه مقلب.

ويمكن رؤيته يقف على قدميه ويحمل لافتة يطلب فيها الموافقة على الذهاب معه في حفل التخرج قبل أن يعطيها باقة من الزهور.