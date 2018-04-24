” الوزراء ” يقرر رفع المستوى التنظيمي لبلدية حفر الباطن إلى أمانة

علي القحطاني(صدى):

قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، الموافقة على رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن إلى أمانة.

وجاء في قرار المجلس : ” بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ 12 / 39 / د ) وتاريخ 10 / 3 / 1439هـ، ورقم ( 6 ـ 35 / 39 / د ) وتاريخ 4 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن إلى أمانة، وأن يكون ارتباطها بوزير الشؤون البلدية والقروية مباشرة، ونقل ارتباطات بلديات (القيصومة، والصداوي، والذيبية، والسعيرة) إلى أمانة محافظة حفر الباطن، وأن يربط بها ما ينشأ من بلديات مستقبلاً داخل نطاق الإشراف الإداري للمحافظة ” .