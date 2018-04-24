بهذه الطريقة يمكنك حماية رسائل ” الواتساب ” من المتطفلين

نورة الشهري(صدى):

كثيرًا ما يتعرض مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير ” واتساب ” ، إلى الحرج بسبب عدم تمكنهم من إخفاء المحادثات عن أعين المتطفلين، فلا يزال التطبيق لا يمتلك ميزة لإغلاقه أو إخفاء محادثاته من خلال كلمة مرور سرية مثلًا.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن مواجهة المتطفلين على رسائل الواتساب، من خلال استخدام ميزة ” أرشفة الدردشات ” ، والتي تتيح وضع جميع الدردشات التي يجريها المستخدم تحت قائمة ” الأرشيف ” ، لتكون بذلك وسيلة جيدة لإخفاء المحادثات بعيدًا عن أعين المتطفلين.

بالإضافة لذلك، هناك عدة أمور يجب مراعاتها عند إخفاء الدردشات بـ ” واتساب ” ، وذلك على النحو التالي:

أولًا: إذا جاءت إليك رسالة جديدة في سلسلة محادثات الدردشة المؤرشفة، فستظهر تلقائيًا من قائمة ” الأرشيف ” وستكون مرئية مثل المحادثات العادية.

ثانيًا: إن المحادثة في الأرشيف هي مجرد طريقة بسيطة لإخفاء الدردشات وليس أفضلها.

ثالثًا: لإخفاء دردشة، اضغط باستمرار على المحادثة الذي تريد أرشفتها، ثم انقر على رمز الأرشيف الموجود في الزاوية اليسرى من الشريط العلوي في الشاشة، بعد ذلك ستحصل على نافذة منبثقة في أسفل المحادثات تدعى المحادثة في الأرشيف.

رابعًا: لكي تقوم بعرض المحادثة المؤرشفة، قم بالتمرير لأسفل المحادثات الموجودة على الشاشة الرئيسية في تطبيق واتساب ثم انقر فوق الدردشات المؤرشفة.

خامسًا: لإلغاء أرشفة محادثة، عليك بدايةً الوصول إلى المحادثة ثم قم بالضغط باستمرار على المحادثة المؤرشفة، بعد ذلك قم بالنقر فوق خيار إلغاء الأرشفة الموجود في أعلى يسار الشاشة.