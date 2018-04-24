صلاح يستخدم خبرته السابقة مع الذئاب للصعود بالريدز

ماجد محمد(صدى):

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، نادي روما الإيطالي في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب ” آنفيلد ” ؛ ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري الأبطال.

ويسعى اللاعب المصري محمد صلاح نجم الريدز برفقة زملائه في تخطي عقبة رفاقه السابقين بنادي روما؛ حيث تضع جماهير ليفربول آمالها على صلاح للوصول إلى نهائي ” تشامبيونز ليج ” لأول مرة منذ 11 عامًا، بينما يظهر روما في نصف النهائي بعد غياب 27 عامًا.

وعلى جانب آخر، يتطلع محمد صلاح إلى أن يكون أفضل هداف في تاريخ النادي في نسخة واحدة بدوري الأبطال، وذلك إذا تساوى مع زميله روبرتو فيرمينو وسجل 8 أهداف، كما يسعى اللاعب المصري أن يصبح أكثر لاعب إفريقي إحرازًا للأهداف في موسم واحد بـ9 أهداف في ” التشامبيونز ليج ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه تمكن روما من تفجير مفاجأة والإطاحة بنادي برشلونة الإسباني من دور الثمانية، وتصدر مجموعته على حساب نادي تشيلسي، بينما استطاع ليفربول في الوصول إلى المربع الذهبي بإقصاء مانشستر سيتي.