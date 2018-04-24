بعد بناء كنيسة بالدوحة.. قطريون يهاجمون تميم: الله يسود وجهك

فهد السالم(صدى):

أطلق الشعب القطري صافرات التحذير والهجوم على أميرهم تميم بن حمد؛ بعد وضع حجر أساس أكبر كنيسة مارونية في الشرق الأوسط بقلب الدوحة.

وأعلن القطريون اعتراضهم الكامل على هذا التصرف الذي لا يتماشى مع العادات والتقاليد الخليجية، مطلقين وسم ” نرفض الكنايس يا تميم “.

وقال أحد المغردون ” انا قطري.. عقلاني.. مدرك للواقع .. رافض بناء الكنائس على أرضنا.. الله يسود وجهك ياحمد أنت وولدك وكلبكم حمد بن جاسم “.

وهاجم أحد المغردون أميرهم، مغردًا ” إلى الأمير تميم إذا كنت لا تملك شخصية قوية لمنع مالا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وإسلامنا فيوجد من أسرة آل اثاني الكريمة من هو أجدر منك “.

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