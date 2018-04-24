جماهير برشلونة في انتظار أهداف البايرن في الريال

نواف السالم(صدى):

يرى الصحافي الإسباني الشهير، ايدو آغيري، أن جماهير برشلونة ستساند فريق بايرن ميونيخ الألماني عندما يواجه ريال مدريد الإسباني، بقوة أكثر من عشاق النادي البافاري.

ويحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على ملعب ” أليانز أرينا ” ، لمواجهة بايرن ميونيخ، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال آغيري من خلال برنامج ” التشيرنغيتو ” : ” في حال سجل البايرن هدفاً في مرمى ريال مدريد، فإن عشاق برشلونة، سيحتفلون بالهدف أكثر من مشجعي بايرن ميونخ أنفسهم ” .

ويأمل ريال مدريد، تحقيق لقب دوري الأبطال، للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخ النادي، لاسيما بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا، وضياع لقب الليجا الإسبانية، لصالح الغريم التقليدي برشلونة.

ويسعى بايرن ميونيخ للإطاحة بفريق إسباني آخر، خاصة بعدما أقصى الفريق البافاري نظيره إشبيلية، من ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما فاز عليه بنتيجة 2-1.

الجدير بالذكر أن روما الإيطالي نجح في الإطاحة بفريق برشلونة، من ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما تعادل الفريقين 4-4 في مجموع المباراتين، إلا أن الفريق الإيطالي تأهل بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.