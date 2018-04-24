أمانة عسير تزيل 21 ألف متر مربع تعديات بأبها

أبها(صدى):

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات ما يزيد على 21 ألف متر مربع من الإحداثات بقرية آل فلاح بالشرف بمدينة أبها.

وأبان مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات المكلف عبدالله محمد أبو عزيزة، إلى أن التعديات المزالة تم استحداثها مؤخراً، كانت عبارة عن عقوم ترابية وتعديات طالت وادي الشرف، مشيراً إلى أنه تم توجيه معدات الأمانة ، وتم إزالة جميع تلك الإحداثات والتعديات.

من جهته أكد مشرف قطاع جنوب أبها بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات سعيد ناصر آل سعدى، إلى أن الأمانة تكثف الدور الرقابي على جميع المواقع بمنطقة عسير ومنها الأراضي الحكومية، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.