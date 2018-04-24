الأمير فيصل بن بندر يدشن غدا الأربعاء المشاريع التعليمية الحديثة بتعليم الرياض

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غدا الأربعاء 9/8/1439هـ حفل تدشين المشاريع التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمتوسطة ابن الحاجب في حي حطين بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن هذه القفزة الكبيرة في المشاريع التعليمية بتعليم الرياض والاهتمام بها تأتي تحقيقاً لرؤية الوطن ٢٠٣٠ والتي تسعى لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للمعلم والطالب مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذين سخروا كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتوفير البيئة التعليمية المناسبة والمحفزة للطلاب والطالبات كما قدّم الوهيبي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتفضله بتدشين المباني التعليمية الحديثة بتعليم الرياض مشيراً إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير لسموه بالتعليم وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والمحفزة للإبداع والتألق لطلاب وطالبات مدينة الرياض .

وكشف الوهيبي أن عدد المشاريع التعليمية التي سيدشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم الأربعاء 253 مبنى مدرسي يشمل 132 مبنى للبنين و121 مبنى للبنات.

وأوضح الوهيبي أنه سيتم وبالتعاون مع شركة تطوير للمباني خلال الفترة القادمة الاستغناء عن 89 مبنى مستأجر بعد نقل المدارس من المباني المستأجرة إلى مدارس حديثة ومطورة مشيراً إلى أنه من ضمن المشاريع التي سيدشنها سمو أمير منطقة الرياض 122 صالة رياضية حديثة و44 ملعباً عشبياً و28 روضة ومكتب تعليم مبيناً أن المباني المدرسية ستخدم 206465 طالباً وطالبة في كافة المراحل التعليمية من خلال 5899 فصلاً دراسياً مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لكافة المشاريع التعليمية بلغت 3 مليار ريال

وبيّن الوهيبي أن العام الدراسي الحالي شهد تشغيل ٤٨ مشروعاً تعليمياً بقيمة إجمالية تجاوزت الـ ٥٧٢ مليون ريال وتضم هذه المشاريع أربعة مشاريع رياض أطفال و١٢ مدرسة ابتدائية و١١ مشروع مدرسي للمرحلة المتوسطة وخمسة مشاريع للمرحلة الثانوية و١٣ مشروع مجمع تعليمي وصالات رياضات ومكتب تعليم البديعة -بنين.

وأضاف: كما تم هذا العام تشغيل ٧ مباني روضة أطفال و٢٢ مدرسة ابتدائية و ١٥ مدرسة متوسطة و٩ مباني للمرحلة الثانوية ومكتب تعليم و٢٠ صالة رياضية كما تم تشغيل ٣١ مبنى للبنين بعدد فصول ٧٥٧ وبطاقة استيعابية تتجاوز ٢٢ ألف طالب وكذلك ٣٣ مبنى تعليمي للبنات تضم ٤٠٤ فصلاً وبطاقة استيعابية تتجاوز ١٢ ألف طالبة.

وأشار الوهيبي عن إشراف تعليم الرياض على ١١٩ مشروعاً تعليمياً تصل تكلفتها إلى أكثر من مليار ومئتي ألف ريال وتحتوي هذه المشاريع على ٣١ مشروعاً لرياض الأطفال و٢٥ مشروع مدرسة ابتدائية و٥ مشاريع للمرحلة المتوسطة و١٢ مشروع للمرحلة الثانوية و٣٥ مجمع تعليمي و٧ مشاريع لصالات رياضية منها ثلاث صالات بمواصفات أوليمبية و٩ ملاعب عشبية وأربعة مشاريع مكاتب تعليم للبنين والبنات.