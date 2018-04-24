رسالة من وزير الصحة لمراجعي مستشفى الملك فهد بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أرسل الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، رسالة حملت اسم لمراجعي مستشفى الملك فهد بتبوك؛ ليسألهم عن رأيهم في تجربتهم مع مستشفى الملك فد بتبوك؛ وذلك عبر رابط حمل أسئلة عدة، وُقعت باسم الوزير.

وتضمن الاستبيان أسئلة حول لطف واهتمام الطبيب والممرض أو الممرضة، ومدى اهتمامهم بالمشكلة الصحية والشرح الذي قدمه الطبيب، وعن مدى عند انتظاره لدى الطبيب، بأن المدة المتعارف عليها عالميًا هي من ” 20 – 30 ” دقيقة.

يجدر الإشارة إلى أن الاستبيان يتعلق برضا مرضى العيادات الخارجية، أن تكون جميع الأسئلة خاصة بالزيارة لمستشفى الملك فد بتبوك، وأن تكون الأجوبة مرتبطة، بهذه الزيارة فقط مع ضمان سرية هوية المراجع.