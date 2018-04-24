اتحاد التايكوندو يغزو المدارس ويكتشف المواهب

سعيد العجل(صدى):

افتتح نادي الحي بثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم بحي الشفا نشاط التايكوندو بحضور رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري ورئيس اتحاد الرياضة المدرسية علي الشعيلان ومدير تطوير الرياضة المدرسية د.محمد هشام الدوسري ورئيس نادي الفرع تركي الهزاني وقائد النادي عبدالرحمن الزير وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد الوبران بالإضافة إلى رؤساء اللجان بالاتحاد ومدربي المنتخب السعودي للتايكوندو .

من جانبه عبّر العميد شداد عن سعادته لما شاهده من إقبال اللاعبين على أندية الحي وممارستهم لهواياتهم وسط أجواء آمنة ومناسبة منوّها بما يقدمه برنامج تطوير الرياضة المدرسية والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية في إشغال أوقات الشباب واكتشاف وتنمية مواهبهم لا سيما أن جلّ لاعبي الأندية ينطلقون من بوابة المدارس .