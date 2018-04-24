6 علامات تنذرك بوجود عطل خطير في سيارتك

عادل الحربي(صدى):

أوضح خبير في مجال السيارات عن أبرز الأعطال التي تحدث لسيارتك والعلامات والإشارات التي تحدثها السيارة تدل بها على هذه الأعطال ، ما يُساعد في تداركها في بدايتها ما يوفر لك الجهد والأموال وعدم إضاعة الوقت .

1) صوت طقطقة أثناء التسارع

أثناء دوران السيارة أو انحرافها قد نسمع صوت شبيه بالطقطقة، في هذه الحالة فإن كوبلن السيارة ( الجزء الخاص بنقل الحركة من المقود إلى الإطارات ) به مشكلة، في بداية سماع الصوت من الممكن إصلاحه، لكن مع الإهمال تضطر لتغييره.

2) صوت مرتفع وتقطيع

في حالة صوت السيارة أصبح مرتفعا جدا، وشعورك بجهد وعمل المحرك غير طبيعى، فيجب فحص أنبوب العادم (الشكمان) فغالبًا قد تعرض للثقب.

3) ضعف بالسحب

عندما تشعر بعزم السيارة وسرعتها غير طبيعي، وجهدها ضعيف، فعليك فحص بوجيهات السيارة قد تكون بها المعضلة، أو قم بتنظيف ماكينة حقن الوقود Injection.

4) إضاءة لمبة الزيت

عند إضاءة لمبة الزيت يجب التوقف بالسيارة فورا، والتحقق من مستوى الزيت داخل المحرك، وتزويده حال نقصانه، أو وضع السيارة على جهاز الكمبيوتر فى مركز الصيانة للتأكد من عدم وجود خلل آخر.

5) صفير بالمكابح

عند الضغط على المكابح وسماع صوت مثل الصفارة، فعليك فحص تيل الفرامل وتغييره، حتى لا يسبب ضررا أكبر ويتلف الطنبورة.

6) اهتزاز على السرعات العالية

إذا تعرضت سيارتك للاهتزاز على السرعات العالية التى تزيد على 100 كم/الساعة؛ فعليك بفحص زوايا الإطارات، وضبط «ترصيص» الإطارات.