سياسي يمني يؤكد أن إيران تسعي لتشتيت اليمن وشرذمته

فهمي محمد(صدى):

هاجم الأمين العام المساعد لحزب جبهة التحرير السياسي اليمني عبد الناصر العوذلي، إيران، واتهمها بالسعي لتشتيت اليمن وشَرذَمته بهدف السيطرة على جزء منه والتغلغل فيه ليكون لها موطئ قدم ، مؤكدا أن مخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية تئد ما وصفها بالخزعبلات الإيرانية، التي تحاول إيران تسويقها لتمزيق المجتمع اليمني.

وأشار في تصريح له إلى أن مجلس وزراء الخارجية العرب اطلع على الوضع اليمني، وأكد في بيانه دعم الشرعية الدستورية برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تصحيح الأوضاع، وإنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات، والحفاظ على وحدة اليمن، وسيادته، واستقلاله، وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وشدد على أن الحوثيين يشكلون خطراً كونهم يحملون فكر المشروع الإيراني الذي يريد أن يلتهم اليمن، وينطلق من اليمن إلى المحيط العربي، وهذا يشكل خطراً على الأمن القومي العربي، مشدداً على أن حل القضية اليمنية هو حل ودرء للخطر المحدق بالأمة العربية.

وقال: للأسف الشديد هناك من يتماهى مع المشروع الإيراني الذي يسوغ لهم تقويض دعائم أمن واستقرار بلدانهم من خلال إيهامهم بالطائفية والمذهبية، وزرع الاختلافات.

وأكد أن التفاف الشعب اليمني خلف القيادة السياسية هو حافز للقيادة على المضي قدماً في تحرير البلاد من العبث الحوثي ومن الفوضى الحوثية، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية العرب حثوا في اجتماعهم الأطراف والقوى السياسية اليمنية كافة على تحكيم العقل، وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية، وحل الخلافات عن طريق الحوار.

وحث العوذلي القوى السياسية على الامتناع عن الدخول في المماحكات التي تؤثر سلباً على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية.