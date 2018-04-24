” بوش ” الأب يصاب بوعكة صحية بعد وفاة زوجته

واشنطن(صدى):

أُصيب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ” الأب ” ، بوعكة صحية؛ وذلك بعد إصابته بعدوى انتقلت إلى دمه، أسفرت عن دخوله لمستشفى في ” هيوستون ” أمس الاثنين.

وفي هذا السياق، أصدر جيم مكجراث، المتحدث باسم أسرة الرئيس الأمريكي السابق بيان، ذكر فيه أن ” بوش ” الأب، البالغ من العمر 93 عام، أُدخل لمستشفى ” ميثوديست ” بهيوستون، مشيرًا إلى أن ” بوش ” يستجيب للعلاج ويتحسن.

يُذكر أن ” بوش ” الأب هو أكبر الرؤساء السابقين، على قيد الحياة، وشغل الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، ونقل إلى المستشفى ذاته، قبل نحو عام؛ وذلك بسبب سعال، حيث أوضح ” مكجراث ” في ذلك الوقت، إنه جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.