الأحوال المدنية تحرج نفسها.. الموظف الشامل في 7 دقائق أم 7 شهور

علي القحطاني(صدى):

أحرجت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، نفسها مع المواطنين بعد إعلانها استحداث خدمة جديدة مطبقة منذ فترة وهي الموظف الشامل، الذي ينجز الخدمات في 7 دقائق بدلاً من كونها تستغرق وقتاً أطول.

وجاء ذلك عبر إنفوجراف نشرته على موقع ” تويتر ” ، سردت فيه مميزات خدمة ” الموظف الشامل ” والتي كانت قد أعلنت عنه أكثر من مرة قبل ذلك.

وسخر المواطنون من الخدمة، فقال مواطن : تجأهلكم واضح! وعدم الرد يثبت كلامي ولا أريد عبارة التالية ..نسخ ولصق :(سيتم تطبيق الخدمة قريبًا بإذن الله، نسعد بخدمتك) .” .

كما قال مواطن آخر : ” فين الموظف الشامل ياليت تخلصون بطاقتي مًو في ساعة ولا ساعتين لها. شهرين عندكم ولا أحد يرد ” ، وأكد آخر على معاناته من نفس المشكلة قائلاً : ” طيب أنا بطاقتي معلقة لها شهرين في أحوال الرياض ليش وش المشكله ما اتوقع ماقدروا يصلحونً الجهاز لحد الآن ” .

فيما أضاف آخر : ” فكره ممتازه لكنها لا تطبق … الأسبوع الماضي راجعت احوال الأحساء … إلى الآن مخصصيين عدد من الموضفيين لكل خدمة ” .