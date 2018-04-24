اختاري المجوهرات المناسبة لك بحسب شخصيتك
أكد عدد من خبراء الموضة أن المجوهرات هي وسيلة التعبير عن شخصيتنا ، حيث أن مظهر المرأة يكاد يخلو من القطع التي يتم اختيارها عشوائياً، لذا نجد أنّ المرأة تختار قطع زيّها بحسب حالتها الذهنية، إحساس عابر، الميّزات الرئيسية لشخصيتها، وأحياناً حالة الطقس.
وكشف الخبراء عن طبيعة المجوهرات، التي تلائم كل شخصية على حدة.
المرأة الواثقة والاجتماعية.. الخواتم
إذا كنتِ واثقة من نفسكِ، فإنّ القطعة المثالية لإكمال إطلالتكِ هي الخاتم، أو الخواتم على وجه التحديد، الأيادي هي وسيلتنا للتواصل مع الناس، لذا فتزيينها بالخواتم، يعكس الثقة بالنفس، وشخصيتكِ الاجتماعية المرحة.
المرأة الرومانسية والحساسة.. القلادة
هل أنتِ شخصية رومانسية؟ إذاً فإنّ القلادة هي القطعة المثالية لكِ، فهي الأقرب إلى القلب باعتباره رمز الحبّ والرومانسية، كما أنها تضفي لمسة من الجمال على الرقبة، وعلى جسمكِ بشكل عام، كما تعكس شخصيتكِ الحساسة و الأنيقة.
المرأة الخجولة والذكية.. الأساور
هل أنتِ شخصية خجولة، منطوية وعميقة الفكر؟ إذاً فإنّ السوار هو الإكسسوار المثالي لك، فهو قطعة أنيقة للغاية يمكنكِ النظر إليها كلما شئتِ، والتمعّن في جمالها حول معصمكِ، ويعكس شخصيتكِ بامتياز.
امرأة أصلية ومميزة.. مزيج من الجواهر الفريدة من نوعها
إنْ كنتِ امرأة ذا شخصية أصلية تعشق التنوّع والتفرّد، فارتداء قطعة مجوهرات واحدة لن يرضي غروركِ وذوقكِ، وغالباً ما تميلين إلى المجوهرات الملفتة، الأصلية، والمذهلة، خصوصاً النسخ محدودة الإصدار، كما تفضّلين مزج العديد من المجوهرات في إطلالتكِ، بطريقة مبتكرة من شأنها أنْ تنصف شخصيتكِ الفريدة من نوعها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27308 ] نشر منذ 1 ساعة
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همس[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 1 ساعة
الرومانسيه والحساسه
خديجه[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
الخواتم والقلاده 😍😍
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9879 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههه اجل تختار
خيال …واكتمال ✔[ عدد التعليقات: 11981 ] نشر منذ 60 دقيقة
بالاول خلوها تنسق لبس يناسب جسمها المنكوب وعمرها
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ثم فكروا بالاكسسوارات 😊😉
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2710 ] نشر منذ 54 دقيقة
كلهم بصفه عامه نلبسهم بس افضل الأساور والخواتم والساااااااااااااااااااعه وش وضعها من الضروريات بعد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8522 ] نشر منذ 51 دقيقة
الخفيف منهاوالبسيط حلو☺😁
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3384 ] نشر منذ 36 دقيقة
الخلخال وش تفسيره-
جنووون😈[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 25 دقيقة
السحااب
الخلخال للمرأة الفاقدة الأمل في الحياة ههههههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2710 ] نشر منذ 11 دقيقة
جنون مامن احد فاقد امل الحمدلله ههههههههههه من ضمن الأساور تعتبر
جنووون😈[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 4 دقائق
أي أعرف يااااقلبي أمزح بس تسلمي