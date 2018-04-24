الشباب يتغزل بحاله: كل ما فينا جميل.. والفتيات: الجينات في تطور

عادل الحربي(صدى):

لم يعد يقتصر المدح والغزل على السيدات فقط، ليتنافس الرجال والشباب على لقب الأوسم بين أًصدقائه وأهله، ولكن اتسعت حدة المنافسة هنا ليصبح ” السعوديين الأوسم في العالم “.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم ” السعوديين الاوسم فالعالم ” ، ليثبت الشباب السعودي وجوده وسط عالم الجمال والأناقة، وانهالت التعليقات من السعوديات على الوسم بين السخرية والتغزل.

وقالت ” عبير ” أن مستوى وسامة الشاب لا يعني لها شيء حيث لا يوجد رجل خلقه الله بصورة سيئة، معلقه ” لست ممن يتغزل بأجساد الرجال، ولكن اخلاقك اكثـر مايثقل بها ميزان العبد عند ربـه فكيف بميزانك عند البشر “.

وأكدت ” نورا ” أن النسل السعودي بدأ يتحسن، معلقه ” والله الحق ينقال هالجيل فيهم جمال ماشاء الله تبارك الله، لا من بنات ولا من شباب، الجينات في تطور الحمدلله “.

ويتغزل أحد الشباب السعودي في جيله، قائلًا ” السعودي قول و فعل، طيب وشهامه وأصل، أمام العدو ماهو بسهل، روحه فدا طفل وكهل، السعودي حكمة وعقل مافي مثله بهدنيا رجل “.

كما أَضاف ” نواف ” أن أبناء الحرمين لا يضاهيهم أحد، مغردًا “أوسم جمالًا ونقاءً وشرفًا وروحًا ودينًا وكرمًا، فعلًا نحن أبناء الحرمين وكل ما فينا جميل “.

وسخر أحد الشباب من الهاشتاج، قائلًا ” نعم أكدت الهيئة العامة للوسامة أن السعوديين يحتلون المرتبة الأعلى في الوسامة “.