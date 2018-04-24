الأرصاد تصدر تنبيهات متقدمة لـ 5 مناطق بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقتي: ” الرياض والقصيم ” ، ينذر بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وتبدأ هذه الحالة الجوية على منطقة الرياض وتضم: ” الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر، والأجزاء المجاورة لها ” ، من الساعة 14:00 من اليوم الثلاثاء الموافق 24/4/2018م، حتى الساعة 23 من نفس اليوم.

بينما تبدأ الحالة على منطقة القصيم وتشمل: ” البكيرية، الرس، عنيزة، بريدة، والأجزاء المجاورة ” ، من الساعة 14:00 حتى الساعة 23:00 من اليوم الثلاثاء.

أما منطقة نجران، وتضم: ” شرورة، والأجزاء المجاورة ” ، فأصدرت الأرصاد تنبيهًا لسكانها، بوجود نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وذلك من الساعة 9:00 حتى الساعة 20:00 من اليوم الثلاثاء.

فيما حذرت الأرصاد، أهالي منطقة حائل والأجزاء المجاورة، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مساء اليوم، وذلك من الساعة 9:00 حتى الساعة 23:00.

وعن منطقة جازان، فنبهت الأرصاد سكانها، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الاسعة 9:00 من اليوم الثلاثاء، على أن تنتهي الساعة 21:00 من اليوم ذاته.