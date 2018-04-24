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    أبريل

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  3. عملية انقاذ ناقة بعد سقوطها في احد الابار

عملية انقاذ ناقة بعد سقوطها في احد الابار




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