معلومات عن مشروع ” القدية ” .. أكبر قرية ترفيهية في العالم

عادل الحربي(صدى):

من المنتظر أن يضع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، غداً الأربعاء، حجر الأساس لمشروع ” القدية ” ، الوجھة الترفھية والـرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، والمقرر إنشاؤھا غـرب الرياض.

ومن المقرر، انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، بحلول عام 2022، لتمتلك المملكة حينها أكبر مدينة ترفيهية في العالم، يمكنها دفع عجلة الاقتصاد إلى النمو، وتحويل الأنفاق على السياحة الخارجية، إلى الداخل، مما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب السعودي، الباحث عن مصدر رزق.

ويوفر المشروع منطقة سفاري، لتصبح بديلاً عن السفر إلى إفريقيا، حيث يمكن للزائرين التواجد في الخيم، المنتظر أن تحتوي على وسائل ترفيهية عديدة.

ويضم المشروع فعاليات للسيارات، بجانب مغامرات الألعاب المائية، خاصة المشي فوق الماء، والتي ستعد تجارب تظل عالقة في الأذهان.

كما يضم كذلك، فنادق مبنية على أحدث الطرق المعمارية، والتي تجمع بين جمال المظهر وروعة التصميم، ومتوفرة بها جميع وسائل الراحة، وكذلك ألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، وسلسلة من أرقى البنايات المعمارية والمطاعم والأسواق.

وكانت المملكة قد أعلنت عن إنشاء مركز للفضاء في قرية القدية، بالتعاون مع ريتشارد بيرسون مؤسس فيرجن قروب.

وشهدت الأيام الماضية، الأنتهاء من رصف الطرق، ووضع المجسمات التي ترسم ملامح المدينة الترفيهية الجديدة، لتكون في استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .