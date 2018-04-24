بالصور.. ملكة جمال مشوهة تستعيد جمالها بعد 200 عملية تجميل

موسكو(صدى):

استعادت اليونورا كوندراتيوك، وصيفة ملكة جمال سوتشي في روسيا للعام 1998 ، مظهرها الساحر بعد خضوعها لأكثر من 200 عملية جراحية ، إثر إصابتها بتشوهات ناتجة عن إلقاء مادة حارقة عليها من عاشق رفضت إقامة علاقة معه فتوارت عن الانظار حتى 20 عاماً .

وكشفت اليونورا في مذكراتها بعد خروجها للعن ” أنها خضعت للتأهيل النفسي فلم أفهم أبداً كيف يمكن أن يكون المهاجم بهذه القسوة ، ودعت الفتيات أن يستمتعن بجمالهن وحياتهن دون خوف .

وأضافت ، مشاركتي في مسابقة الجمال والمأساة التي تعرضت لها ليست مترابطة، هذا الرجل رآني واعترضني لأول مرة في الشارع، قبل اشتراكي في المسابقة.

وكانت كوندراتيوك بعمر 18 عامًا فقط عندما تعرضت للهجوم وهي تسير على شاطئ مدينة سوتشي، حيث اقترب المُعجب ورفضته، ما دفعه لإمساك شعرها وصب مادة حمض “ الكبريتيك ” الممزوج بالزيت على وجهها وجسدها، ما تسبب بإصابتها بشبه عمى، لنزول المادة الحارقة إلى فمها وحرقها المريء والمعدة والجهاز التنفسي.

وفي عمليات لا حصر لها، نجح الأطباء في إعادة بناء وجهها وجسمها، أما مهاجمها فقُتل في حادث غير مرتبط.