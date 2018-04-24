نشاط الطالبات بتعليم مكة تباشر في تحكيم 247 لوحة مشاركة بـ ” على الأخضر مشينا “

سعيد العجل(صدى):

باشرت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بإطلاق ورشة تحكيم ٢٤٧ لوحة مشاركة في مسابقة على الأخضر مشينا بمقر مركز تدريب النشاط وبمشاركة ٥ محكمات وبقيادة مديرة الإدارة جميلة محمدالقليطي.

وتسهم هذه المسابقة الوزارية في بناء المواطن الإيجابي الواعي بمشكلات البيئة و زيادة وعي الطالبات بمفهوم البيئة ومكوناتها مع تهيئة الطالبات لتحمل المسؤولية في معالجة الممارسات السلبية نحو البيئة داخل مجتمعهم، فيما شملت لهذه المرحلة مجالي الوقاية من مخاطر الكهرباء والنفايات والتلوث البيئي.