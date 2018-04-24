النصر يتطلع لدعم صفوفه بحارس محلي

طلال الغامدي(صدى):

يتطلع الأوروجوياني دانيال كارينيو، مدرب نادي النصر إلى استغلال خانة الأجنبي في الهجوم داخل الفريق، بينما يبحث النصر عن حارس محلي لدعم صفوف الفريق.

وقد يلجأ النادي للتعاقد مع حار أجنبي في حال فشل المفاوضات مع حارس محلي، بينما يكتنف عمليات البحث عن ذلك الحارس المحلي المجهول الصمت والتكتم.

ومن الجدير بالذكر، إنه يواصل الفريق الأول لكرة القدم في النصر استعداداته اليومية بقيادة اللاعب المحتفى فهد الهريفي على ملعب نادي النصر، والذي تأجل حفل اعتزاله إلى يوم 9 مايو القادم؛ بسبب افتتاح مشروع القدية الترفيهي.