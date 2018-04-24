اكتشف وظيفة الفيوز في السيارة وأنواعه وكيفية فحصه

عادل الحربي(صدى):

قال خبير في مجال السيارات ، أن الفيوزات هي قاطع للتيار الكهربائي في السيارة، وهي جزء فعال جدا فيها، وفكرة عملها بسيطة للغاية عبارة عن سلك معدني ينصهر عندما يتجاوز التيار المار فيه القيمة.

وأضاف ، أن الفيوز هو العنصر الكهربائي والذي يعمل على حماية السيارة حين ترتفع شدة التيار الكهربائي بالسيارة، ويتكون من سلك معدني ينصهر عندما يتجاوز التيار الكهربائي المعدل المحدد لهذا السلك، بهدف حماية السيارة من التلف.

الفرق بين الفيوزات الداخلية والخارجية

1) علبة الفيوزات الداخلية

وعادة ما تتواجد في أغلب السيارات أسفل لوحة القيادة، وتحتوي على عدد من الفيوزات الخاصة بالأجزاء الكهربائية للسيارة ومنها الزجاج الكهربائي والتحكم في فتح وغلق الأبواب الخاصة بالسيارة والفيوزات الخاصة بولاعة الاشتعال، بالإضافة إلى عدد من الفيوزات الأخرى.

2) علبة الفيوزات الخارجية

هي تحتوي على عدد من الفيوزات التي تتعلق بالعمليات الحيوية والهامة في السيارة، وغالباً ما نجد هذه العلبة تقع بداخل الغطاء الخاص بالمحرك، وتحتوي هذه العلبة على عدد من الفيوزات الخاصة بنظام الوقود في السيارة، بالإضافة إلى الفيوزات الخاصة بالتكييف أو الخاصة بمروحة الرادياتير، وغيرها من الفيوزات.

خطوات فحص الفيوزات

1-نقوم أولاً بإدارة المفتاح الخاص بالتشغيل في السيارة إلى وضع الاغلاق، وإطفاء كل أنواع الإضاءة سواء الأمامية منها أو الخلفية.

2-قم بنزع أو فتح الغطاء الخاص بالفيوزات الخاصة بالسيارة ومن ثم ابدأ في فحصها، ويسهل اكتشاف التالف منها بمجرد النظر، وذلك من خلال النظر إلى الطرف العلوي في السلك الذي يدخل إلى الفيوز، ففي حال وجدته لونه متغير أو وجدت أي قطع من الداخل، فهذا يعني أن هذا الفيوز تالف ويجب استبدال بآخر بنفس القوة ونفس اللون.