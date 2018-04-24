حساب المواطن يكشف عن فوائد خدمة ” صوتك مسموع “

نايف السالم(صدى):

أوضح حساب المواطن، أن خدمة ” صوتك مسموع ” ، تمكن المستفيدين من التواصل المباشر مع فريق الدعم الفني في حساب المواطن؛ وذلك لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمنع استفادتهم من الدعم.

وذكر حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” صوتك مسموع ” قناة جديدة من قنوات التواصل في حساب المواطن؛ تتيح للمستفيد الدخول على صفحة الخدمة في بوابة البرنامج، وكتابة جميع ما يواجهه من صعوبات أو استفسارات، ثم رفع الطلب الكترونيًا.

وتصل للمستفيد رسالة نصية على هاتفه المحمول برقم للطلب، كما سيتم التواصل معه من قبل فريق الدعم في البرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج.