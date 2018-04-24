جمعية السكري السعودية الخيرية تعقد اجتماعها السنوي في دورته الثالثة

تركية البدر(صدى):

عقدت جمعية السكري السعودية الخيرية، مساء أمس، اجتماعها السنوي في دورته الثالثة، بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عن شركة الرويس المحاسب القانوني ومندوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بمقر الجمعية بالرياض.

وقد بدئ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبد العزيز بن سعد الحميدي، قدم خلالها شرحا مفصلاً عن أنشطة الجمعية وبرامجها التي نفذتها خلال العام الماضي ، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت عددًا من البرامج التثقيفية والتوعوية في الجامعات والمدارس والمستشفيات والمجمعات التجارية إيمانا منها بأهمية رسالتها الإنسانية لتوعية أفراد المجتمع بداء السكري والمضاعفات الصحية التي قد تنتج عنه.

وأكد الحميدي أنه من خلال الحملات التثقيفية والبرامج التوعوية التي تنظمها الجمعية يتم اكتشاف حالات مصابة بالسكري من مختلف الأعمار ومن هنا جاءت مسؤولية الجمعية بالتوعية والتثقيف الصحي تجاه أفراد المجتمع.

بعد ذلك تم استعراض الميزانية المدققة لعام 1438هـ والميزانية التقديرية لعام 1439هـ ، والاطلاع على سير أعمال الجمعية، كما تمت الموافقة على الميزانية المدققة لعام 1438هـ ، و الميزانية التقديرية لعام 1439هـ.

وفي نهاية الاجتماع قدم مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشكر والتقدير لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية والطاقم الإداري للجمعية.