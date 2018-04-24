بالفيديو.. العثور على ” صرصور ” بوجبة في مطعم بالأحساء.. والبلدية تتفاعل

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، عثور مواطنين على ” صرصور ” في صحن طعام أثناء تناولهم وجبة في مطعم، بمحافظة الأحساء، حيث توقفوا عن تناولها على الفور، بعد أن لاحظوا وجود الحشرة بصحن الطعام.

وقام المواطنون بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتفاعل معه بلدية المبرز، حيث أرسلت الفرق الرقابية التابعة لها لمباشرة محل الشكوى على الفور، لتكتشف وجود حشرات داخل مطبخ المطعم.

وبالإضافة لذلك، ضبطت البلدية عدد من المخالفات الصحية بالمطعم، وقامت بإغلاقه لحين تصحيح الأوضاع، في حين قاما بفرض غرامة مالية حياله نظير المخالفات التي رصدتها به.