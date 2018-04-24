أعضاء جسم المرأة تكشف عن ذكائها وشخصيتها وصحتها

نورة الشهري(صدى):

أكد مجموعة من الباحثين في دراسة حديثة أجروها في جامعة نوتنغهام ترنت ، أنّ أعضاء جسم المرأة يمكن أن تكشف الكثير عمّا تتمتع به من ذكاء وأن تبرز بعض سماتها الشخصية وحالتها الصحية.

وأشار الباحثون ، إلى أن السيدات الشقروات قد يكن أفضل على صعيد العلاقة الحميمة مع أزواجهن نتيجة لأن كثيراً من السيدات يشعرن بأنهن أكثر ميلاً لخوض المغامرات الجنسية بعد صبغ شعرهن بلون فاتح.

كما اتّضح أن السيدات اللواتي يتمتعن بأثداء كبيرة في الحجم يحققن درجاتٍ أعلى عند خضوعهن لاختبارات الذكاء، وتبين أن السيدات اللواتي يتمتعن بشفتين منتفختين تتزايد لديهن احتمالات الدخول في علاقة طويلة الأمد بنسبة 60%، وأن السيدات اللواتي يتمتعن بأصابع طويلة تكون لديهن الرغبة الجنسية مرتفعة بشكل واضح.

ووجد الباحثون أيضاً أن السيدات اللواتي يصبغن شعرهن باللون الأحمر يكرهن أطباء الأسنان وأن السيدات من صاحبات الأنف الكبيرة يعطسن قليلاً وأن الرجال ينظرون إلى السيدات صاحبات الأذرع الطويلة على أنهن سيدات جذابات من الناحية الجنسية.

وتوصّل الباحثون في نفس الوقت إلى أن السيدات اللواتي يتمتعن بأعين زرقاء اللون من المرجح أن ينجحن في حياتهن الأكاديمية وذلك لقدرتهن على التخطيط بشكل مسبق.

واتّضح أن السيدات صاحبات السيقان الطويلة يكن أقل عرضةً لخطر الإصابة بداء البول السكري، وأن صاحبات أصابع القدم القصيرة يكنّ أكثر قدرةً على الركض بشكل أسرع وأن صاحبات القوام الذي يتخذ شكل الساعة الرملية يكن أكثر قدرة على الإنجاب.