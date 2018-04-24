الاتفاق يضع شروطا للتخلي عن الكويكبي

نواف السالم(صدى):

وضعت إدارة نادي الاتفاق شرطًا للتنازل عن اللاعب محمد الكويكبي، وذلك بدفع مبلغًا يتراوح بين 16 و18 مليون ريال؛ حيث أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي، كما أن الإدارة تخشى من تأثر أدائه في الملعب بذلك.

وأوضحت مصادر أن الاتفاق طلب بأن يتسلم النادي كذلك الدفعة الثانية والأخيرة من المبلغ في مدة أقصاها 6 أشهر، بينما رفض الكويكبي التجديد لموسمين آخرين حيث أن والده يرغب في رؤية ابنه بشعار نادي النصر.

وتُجبر إدارة الاتفاق على الموافقة على رحيل الكويكبي، وذلك لحاجتها الماسة إلى الموارد المالية لسداد الديون الهائلة التي تقع على عاتق النادي، بالإضافة إلى إجراء مخالصات مالية مع أطراف دائنة.