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” الحريري ” : الخليج أمننا والتوقف عن مهاجمته عامل للاستقرار السياسي

” الحريري ” : الخليج أمننا والتوقف عن مهاجمته عامل للاستقرار السياسي
بيروت(صدى):

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن التوقف عن الخطاب السياسي الذي يتهجم على الدول العربية ودول الخليج بشكل خاص هو عامل الاستقرار السياسي في المنطقة.

وقال ” الحريري ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، ” كل شئ يمكن أن يتحقق متى توفر عامل الاستقرار السياسي، وتوقف الخطاب السياسي الذي يتهجم على دول الخليج أو الدول العربية أو غيرها، علينا ان ننأى بأنفسنا لنحافظ على مصلحة المواطن اللبناني بكل شيء “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 58 دقيقة

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