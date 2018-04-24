“ولاء ” تربح 141 مليون ريال وتتفاهم مع ” الصقر ” للإندماج

سعيد العجل(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من 400 مليون ريال الى 440 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل عشرة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون , وكانت شركة ولاء قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 141 مليون ريال بمقدار نمو يصل الى 20 في المائة عن السنة الماضية .

من جانب آخر فقد وافق مجلس ادارة شركة ولاء للتأمين التعاوني على بدء التفاهم مع شركة الصقر للتأمين التعاوني لدراسة الجدوى الاقتصادية لاندماج الشركتين، وستقوم الشركتان خلال فترة الستة اشهر القادمة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لعملية الاندماج ووضع الجدول الزمني لها ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على مجالس إدارات الشركتين.

وقالت الشركتان في بيان لهما على ” تداول ” أن عملية الإندماج مشروطة بالموافقات النظامية للجهات المختصة والجمعيات العمومية لكل شركة، وستقوم الشركتان بالإعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص لاحقاً .