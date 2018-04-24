الصحة تبين خطورة أخذ المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

سعيد العجل(صدى):

أبانت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر خطورة أخذ المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ومن أبرزها ظهور مقاومة

المضادات الحيوية بشكل أسرع وأن العلاجات الحالية لن تصبح فعالة ضد الإلتهابات البكتيرية إضافة إلى أن الإلتهابات الطفيفة كإلتهابات الأذن تكون أكثر خطورة.

وأشارت الصحة أن من الآثار المترتبة على أخذ المضادات الحيوية بدون وصفة طبية إرتفاع تكاليف العلاج والفحوصات وأن فترات الإقامة في المستشفيات ستكون أطول.

وكانت الصحة قد حذرت من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية ، وشدّدت على أهمية الإلتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية والذي يحظر على الصيدلي أن يصــرف أي دواء إلا بوصفــه طبيــة صــادرة مــن طبيــب مرخــص لــه بمزاولــة المهنــة فــي المملكــة .

وأبانت الصحة من خلال حملة توعوية أطلقتها بهذا الخصوص عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية والتي تشمل (غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال / إلغاء الترخيص / السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ).

الجدير بالذكر أن ” الصحة ” تُنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في كافة المناطق عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية.