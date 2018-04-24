ارتفاع أسعار النفط.. والخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأمريكية.
وارتفعت عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.59% إلى 75.15 دولار للبرميل في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة، كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.87% عند 69.24 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات و4 أشهر.
وتشهد اليمن حاليًا الكثير من التوترات ما أُثار المخاوف بشأن تأثر الإمدادات، خاصة بعد إعلان ” أوبك ” وحلفائها نفاذ الفائض من المعروض النفطي تقريبًا خلال الشهر.
كما أنه من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بحوالي 2.25 مليون برميل، وسط توقعات بزيادة الأسعار.
اترك تعليقاً