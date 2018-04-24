ارتفاع أسعار النفط.. والخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

علي القحطاني(صدى):

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأمريكية.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.59% إلى 75.15 دولار للبرميل في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة، كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.87% عند 69.24 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات و4 أشهر.

وتشهد اليمن حاليًا الكثير من التوترات ما أُثار المخاوف بشأن تأثر الإمدادات، خاصة بعد إعلان ” أوبك ” وحلفائها نفاذ الفائض من المعروض النفطي تقريبًا خلال الشهر.

كما أنه من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بحوالي 2.25 مليون برميل، وسط توقعات بزيادة الأسعار.