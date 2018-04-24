التأمينات تكشف عن الأفراد المستحقين لصرف المعاش بعد الوفاة

علي القحطاني(صدى):

كشفت التأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” عن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش، بعد وفاة المشترك، وسنستعرض أبرز المستحقين:

– أرملة وأرامل المشترك المتوفي، وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا، متي حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.

– بنات المشترك المتوفي أيا كان عمرهن حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر، والمعاش في حدود 3000 ريال.

– أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام، إذا كان عاجزًا عن الكسب لحين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا، إذا تجاوز ” الستين ” من عمره في وقت وفاة زوجته ولا يعمل.