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التأمينات تكشف عن الأفراد المستحقين لصرف المعاش بعد الوفاة

التأمينات تكشف عن الأفراد المستحقين لصرف المعاش بعد الوفاة
علي القحطاني(صدى):

كشفت التأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” عن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش، بعد وفاة المشترك، وسنستعرض أبرز المستحقين:

– أرملة وأرامل المشترك المتوفي، وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا، متي حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.

– بنات المشترك المتوفي أيا كان عمرهن حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر، والمعاش في حدود 3000 ريال.

– أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام، إذا كان عاجزًا عن الكسب لحين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا، إذا تجاوز ” الستين ” من عمره في وقت وفاة زوجته ولا يعمل.

 


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