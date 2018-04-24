3 آلاف ريال رسوم تعليم المرأة القيادة مقابل 450 ريال للرجال

حمود العنزي(صدى):

صرّح رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل، أن رسوم تعليم القيادة للنساء ستتراوح بين 2000 لـ3000 ريال، في الوقت الذي تصل به رسوم تعليم القيادة لدى الرجال إلى 450 ريالًا، وبذلك تمثل رسوم تعليم القيادة للمرأة تمثل 6 أضعاف رسوم تعليمها للرجال.

وأوضح ” المعجل ” أن مدارس تعليم قيادة السيارات للنساء ستكون مدارس نموذجية؛ حيث ستختلف بشكل كلي عن مدارس القيادة للرجال، وستشمل تعليم القيادة بطريقة صحيحة تحت إشراف مدربات مؤهلات، بينما ستكون الرسوم تتماشى مع جودة التدريس وتطبيق التدريب الإلكتروني وإتاحة ميادين للقيادة مؤهلة بوسائل السلامة.