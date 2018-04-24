مستشفى ” الملك فيصل ” تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بـ ” جدة ” ، عن توفر وظائف شاغرة للرجال و النساء، في المجالات الصحية والإدارية والفنية؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

” استشاري/ استشارية – طبيب/ طبيبة / نائب أول – مدير/ مديرة مختبر تخطيط القلب – أخصائي/ أخصائية تقنية قلبية (جراحي غير جراحي – مهندس/ مهندسة أجهزة طبية – أخصائي/ أخصائية ترميز طبي – فني/ فنية عظام ” تجبير ” – مساعد مسجل/ مسجلة حالات أورام – ناسخ طبي/ ناسخة طبية – أخصائي/ أخصائية سجلات طبية – مساعد / مساعدة إداري ” .

وأوضحت مستشفى الملك فيصل التخصصي، أن جميع الوظائف، تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة وقراءة، وجميع الوظائف الطبية والصحية، تتطلب ترخيصًا للعمل ساري المفعول صادرًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأشارت المستشفى أن الشركة تمنح رواتب ومزايا مغرية لمن يقع عليهم الاختبار.

وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي: هنا .

وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ 7 / 8 / 1439 هـ.