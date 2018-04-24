الإطاحة بتشكيل عصابي من 5 مواطنين متهمين بـ 12 جريمة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء الخطط الامنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم و ممتلكاتهم الشخصية ونشل الحقائب النسائية والمحافظ باستخدام الدرجات النارية.

فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ورصد الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً لهذه الحوادث , ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل الى تورط عدد من الأشخاص خلف تلك الجرائم ، وبتركيز البحث عنهم أسفرت الجهود – بفضل الله – من القبض عليهم (خمسة مواطنين/تراوحت أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث) , وبالشروع في إجراءات الاستدلال الاولية بحقهم أقروا بإرتكاب (١٢) حادثة بذات النمط والاسلوب الاجرامي المتمثل في استيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح وخطف الحقائب النسائية والمحافظ باستخدام الدرجات النارية , موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.