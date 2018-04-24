الإطاحة بتشكيل عصابي من 5 مواطنين متهمين بـ 12 جريمة
صرح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء الخطط الامنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم و ممتلكاتهم الشخصية ونشل الحقائب النسائية والمحافظ باستخدام الدرجات النارية.
فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ورصد الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً لهذه الحوادث , ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل الى تورط عدد من الأشخاص خلف تلك الجرائم ، وبتركيز البحث عنهم أسفرت الجهود – بفضل الله – من القبض عليهم (خمسة مواطنين/تراوحت أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث) , وبالشروع في إجراءات الاستدلال الاولية بحقهم أقروا بإرتكاب (١٢) حادثة بذات النمط والاسلوب الاجرامي المتمثل في استيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح وخطف الحقائب النسائية والمحافظ باستخدام الدرجات النارية , موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .
جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.
وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9879 ] نشر منذ 3 ساعات
قواكم الله يا رجال
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 3 ساعات
دام عزك يا وطن
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 898 ] نشر منذ 2 ساعتين
تبون السرقات تقل…؟
الواجب تظمين احكام عقوبة السرقات الجلد العلني .. وهكذا يتحقق ٣ اهداف…
..عقاب جسدي لأن البعض مطيز للسجن وما همه
…يكونوا عبره لغيرهم
… الهدف الثالث مساندة هيئة الترفيه بإعتبار الجلد العلني فلم اكشن بالهواء الطلق وشوفوا كم واحد يبي يضرب مشوار عشان يتفرج ويتسلى
الحربي[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، سؤال يتبادر إلى الأذهان (( السليمة والصحيحة )) ⬇️⬇️⬇️
ألا يعتبر إدخال هؤلاء السارقين المارقين علَى الشريعة الإسلامية داخل دهاليز السجون
سرقة بحد ذاتها من خزينة الشعب ومخالفة واضحة وصريحة للأمر الإلهي الَّذِي أوجب
قطع يد السارق والسارقة علَى حدّ سواء ⬇️⬇️⬇️
قَال اللَّه تَعَالَى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) .
فبعدم قطع أيدي السارقين والسارقات ؛ سيعاودون السرقة مرّات وَ مرّات 🔥🔥🔥
وبإدخالهم دهاليز السّجن لعدّة سَنَوات ؛ ستنفذ موارد الشعب الماليّة بِسَبَب الهدر المالي 💰
والصرف علَى حثالة المجتمع داخل السجون 💰💰💰 كذلك الحال بالنسبة للتوسع في
بناء وترميم السجون والذي بدوره يستنزف الكثير من الأموال الطائلة 💰💰💰💰💰💰
ليجهش المُواطن الصَّالِح والمواطَنة الصّالحة في البكاء 😭😭😭😫😫😫😭😭😭
حَسْرَة علَى ضياع موارد خزينة الشعب الماليّة 💰💰💰😫😫😫💰💰💰😂😂😂
مَع وافر المحبة .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم