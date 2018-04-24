معلم تربية إسلامية يكشر عن أنيابه ويعتدي على براءة ” طفلة “
قام معلم ” مصري الجنسية ” يعمل بـأحد معاهد التقوية الدراسية الغير مرخصة بالكويت، بالاعتداء على براءة ” طفلة ” بالغة من العمر 9 سنوت، تدرس بهذا المعهد.
وبالتطرق لتفاصيل القصة، أخبرت ” الطفلة ” والدتها بأنها تعرضت للاعتداء على يد معلم تربية إسلامية؛ للتقدم ” الأم ” بشكوى لأحد المخافر، للتحقيق في قضية تعرض ابنتها للاعتداء.
وأفادت الجهات المختصة، أنه وفقًا للتحقيقات، فقد تبين أن ” الجاني ” مصري الجنسية، تقمص دور ” المعلم ” وأصبح يعطي دروسًا في التربية الإسلامية، كما كشفت التحقيقات عن مقطع الفيديو الذي صوره في هاتفه.
وأدى المتهم باعترافاته، وسجلت يحقه قضية أحُيلت لوكيل النيابة، فأمر بتسجيل قضية جناية ” هتك عرض ” قاصر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والتحفظ على هاتفه النقال.
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 38 دقيقة
عليك من الله ما تستحق يا فاجر
الكويت فيها الاملح ؟؟؟ اجل وش عندهم ؟؟
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3375 ] نشر منذ 14 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
المسؤليه تقع على الاهل لتسبيمهم ابناءهم لكل من هب ودب-والغير مرخص بالتدريس أصلا وتركهم معهم بمفردهم
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6969 ] نشر منذ 11 دقيقة
المغتصب لعنة الله عليه ما يفرق بين طفل وغيره اهم شيء يشبع شهوته الشيطانية ويقولون المغتصب ما يغتصب الا اذا شاف شيء من الضحية او ان الضحية هي السبب ماهي بعيدة يقولون الطفلة كذابة يوم شبعت قالت اغتصبني لعنة الله على متحرش وعلى كل من يعزز له