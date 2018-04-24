معلم تربية إسلامية يكشر عن أنيابه ويعتدي على براءة ” طفلة “

خالد الظفيري(صدى):

قام معلم ” مصري الجنسية ” يعمل بـأحد معاهد التقوية الدراسية الغير مرخصة بالكويت، بالاعتداء على براءة ” طفلة ” بالغة من العمر 9 سنوت، تدرس بهذا المعهد.

وبالتطرق لتفاصيل القصة، أخبرت ” الطفلة ” والدتها بأنها تعرضت للاعتداء على يد معلم تربية إسلامية؛ للتقدم ” الأم ” بشكوى لأحد المخافر، للتحقيق في قضية تعرض ابنتها للاعتداء.

وأفادت الجهات المختصة، أنه وفقًا للتحقيقات، فقد تبين أن ” الجاني ” مصري الجنسية، تقمص دور ” المعلم ” وأصبح يعطي دروسًا في التربية الإسلامية، كما كشفت التحقيقات عن مقطع الفيديو الذي صوره في هاتفه.

وأدى المتهم باعترافاته، وسجلت يحقه قضية أحُيلت لوكيل النيابة، فأمر بتسجيل قضية جناية ” هتك عرض ” قاصر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والتحفظ على هاتفه النقال.