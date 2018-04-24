” العقاري ” يبدأ في استقبال طلبات العسكريين للحصول على ” قرض حسن “

علي القحطاني(صدى):

بدأ صندوق التنمية العقارية في استقبال طلبات العسكريين الذين يوجدون على رأس العمل، وذلك من أجل الحصول على ” قرض حسن ” مرافق للقرض المقدم من الصندوق.

ويأتي ذلك في إطار ” مبادرة الدعم السكني للعسكريين في الخدمة ” ، والتي تمنح منسوبي القطاعات العسكرية من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية حوالي 140 ألف ريال، كقرض إضافي حسن بقيمة 20% من قيمة العقار، وذلك علاوة على برنامج القرض العقاري، الذي يعد القرض الأساسي، كما أنه يهدف إلى تسهيل حصول العسكريين على سكن مناسب.

وعلى جانب آخر، أكد مركز خدمة المستفيدين إمكانية تسجيل العسكريين الذين لم يسبق لهم التسجيل ضمن قوائم المتقدمين على الصندوق، وذلك للمتقدمين ضمن قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان، موضحًا أن الإجراء المتبع يتمثل في تسجيل كافة البيانات قبل رفعها للوزارة المعنية للموافقة على المنح بعد إقرار الآلية من عدمه.