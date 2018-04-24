بالفيديو.. رد فعل صادم للجين عمران بعد وفاة وئام الدحماني: لازم أغير حياتي

نورة الشهري(صدى):

عبرت الإعلامية السعودية لُجين عمران عبر مقطع فيديو نشرته بمواقع التواصل عن حزنها عقب علمها بوفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني ، مؤكده أنها وفاتها فجأة جعلتها تعيد حساباتها .

وقالت لُجين في الفيديو ” في موضوع شاغل بالي حبيت اشارككم فيه .. خلاني شوي أعيد حساباتي في بعض الأمور ولو كانت صغيرة ” .

وتابعت ” الله يرحم وئام الدحماني ويصبر أهلها ها البنت الجميلة الصغيرة في السن .. أنا قريت الخبر من الانترنت .. دخلت حسابها لقيتها مسكرة الكومنتس على شان تمنع المضايقات .. ها الموضوع ذكرني بوفاة ممثل أمريكي شهير ياما ضحكنا وأسعدنا ولكنه توفي بحالة أكتئاب والسبب الناس نفسهم إللي على بالهم ما يحس ” .

وأضافت لُجين ” الناس على بالهم الممثل ما يحس .. لا ترى هو بني آدم .. الله أعلم شو بيصير بداخل بيت كل إنسان .. ليش نزيد الحمل والضغط عليه .. الضغط اليوم هو القاتل الصامت .. يدخل لنفسنا وقلوبنا ويضغط يضغط لحين يوقف قلبنا .. للأسف في ناس ما عندهم إنسانية يمشون يشتمون ويسبون “.

واستطردت قائلة ” الضغط سمي بالقاتل الصامت لان ليس له أي أعراض .. لكن أسبابه معروفه كثرة التفكير والهموم .. والهم ليس له حل فلازم نحيط نفسنا بناس إيجابيين مو ناس سلبيين يتشكون طول الوقت ها دول لحالهم يجيبون الهم .. ما في بيت يخلى من الهم لكن يجب أن نتعلم كيف نتعامل معها “.

وقالت ” ناس كتير تقول ليش ما أصور سناب كثيراً .. فأنا بقيت بدور على اللي يريحني أقعد حق حالي كتير أقرا .. بحاول ابتعد عن كل شئ سلبي في أشياء ما تسوى ولا تستحق أفكر فيها كثيرا واتعب بيها نفسيتي ” .