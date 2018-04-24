خادم الحرمين والرئيس البرازيلي يستعرضان في اتصال هاتفي أوجه التعاون بين البلدين
جرى اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون السعودي البرازيلي خاصة في المجالات الاقتصادية، والسبل الكفيلة بتطويرها.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 3 ساعات
فديتك يا مولاي وسيدي يا صاحب الجلالة المعظم والله
حسن[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات
اتمنا يكون السفر إلى البرازيل بدون فيزا علما ان المغربي لا تحتاج فيزياء للبرازيل ، و احنا نحتاج ، بصراحه مافهمت النقطه،، وثانيا ريس البرازيل هذا اصله لبناني يعني سهالات هههه
حسن[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات
المغرب *