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خادم الحرمين والرئيس البرازيلي يستعرضان في اتصال هاتفي أوجه التعاون بين البلدين

خادم الحرمين والرئيس البرازيلي يستعرضان في اتصال هاتفي أوجه التعاون بين البلدين
نايف السالم(صدى):

جرى اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون السعودي البرازيلي خاصة في المجالات الاقتصادية، والسبل الكفيلة بتطويرها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات

اتمنا يكون السفر إلى البرازيل بدون فيزا علما ان المغربي لا تحتاج فيزياء للبرازيل ، و احنا نحتاج ، بصراحه مافهمت النقطه،، وثانيا ريس البرازيل هذا اصله لبناني يعني سهالات هههه

[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات

المغرب *

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