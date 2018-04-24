بالفيديو.. ” الجبير ” يضع الإعلام الغربي في موقف حرج بتساؤل عن الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن وسائل الإعلام الغربية اعتمدت في تغطيتها الأوضاع في اليمن، على معلومات مغلوطة جعلها تقع في فخ كذب مليشيا الحوثي الإيرانية.

وتحدَّث ” الجبير ” في محاضرة بالمعهد الملكي في لندن، بلهجة قوية عند قضية تداول أخبار كاذية تفيد باستخدام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن للقنابل العنقودية، في عمليات القصف.

وقال وزير الخارجية: ” الناس يستبقون الأحكام عندما يتعلق الأمر بالسعودية والتحالف، فتكون هناك مبالغات لتنشر ويعاد تكرارها حتى تصبح كأنها حقيقة ” .

ووضع ” الجبير ” وسائل الإعلام الغربية في موقف حرج، عندما شرح بالأدلة كيف أن المملكة لم تستخدم أي قنابل عنقودية بريطانية الصنع من طراز BL- 755 ، كما تم الترويج لهذا على مدي أشهر عديدة.

وأوضح أن المملكة اشترت الذخائر العنقودية في عام 1985، أي أنها أصبحت قديمة لا تعمل بحلول عام 2005، مضيفاً أن بريطانيا لم تستطع تمديد فترة الصلاحية لتلك الذخائر العنقودية، بسبب التوقيع على اتفاقيات حظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في الولايات المتحدة.

وتابع وزير الخارجية، أن طائرات المملكة وهي طائرات التورنيدو، التي تم شرائها من بريطانيا تم تعديل الأنظمة القتالية الإلكترونية فيها لموائمة الذخائر الجديدة.

وتسائل: ” فإذا كان لديك ذخيرة عديمة المفعول ولديك طائرة لا تصلح لحملها، ولا يمكنها استخدام تلك الذخيرة فكيف يمكننا أن نقوم بإلقاء تلك القنابل؟ وتساءل.. أين المنطق في هذا؟ ” .