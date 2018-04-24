أمانة نجران تغلق 18 محلا تجاريا و 20 مستودعا لمخالفتها للاشتراطات الصحية

راشد آل شريه(صدى):

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، جولات رقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، أسفرت عن إغلاق 18 محلاً تجارياً و 20 مستودعاً، لمخالفتها للاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأفاد مدير الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أنه تم الإغلاق الفوري للمحال والمستودعات المخالفة، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية وذلك بسبب ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في عدم وجود تراخيص نظامية، وسوء التخزين، بالإضافة إلى سوء حفظ المواد الأولية، وتدني مستوى النظافة العامة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، حرص الأمانة على تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين، حفاظاً على صحة المستهلك، ورفعاً لمستوى الوعي البيئي والصحي، داعياً الجميع إلى التواصل المباشر والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات صحية، من خلال رقم طوارئ الأمانة 940.