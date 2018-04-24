” تويتر ” ترد على عنصرية الكيان الصهيوني ضد عهد التميمي

القدس المحتلة(صدى):

يكِّن الكيان الصهيوني، ضد العربي، الكثير من العنصرية والكره، التي تضعه في كثير من الأحيان في مواقف محرجة تظهر وجههم القبيح.

كانت العنصرية هذه المرة، من النائب الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي، الذي غرَّد ضد الطفلة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي.

وأشار في تغريدته إلى أنه كان يفضل أن تتلقى الطفلة عهد التميمي، رصاصة في جسدها بدلًا من الحكم الصادر ضدها من المحكمة العسكرية الإسرائيلية.

وأقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على حجب حساب النائب الإسرائيلي عن الموقع لمدة 12 ساعة، ما جعله يعلق على القرار واصفاً إياه بـ ” الظالم ” .

يذكر أن النيابة العسكرية الإسرائيلية، قد توصلت في 21 مارس الماضي، إلى اتفاق ادعاء مع هيئة الدفاع عن عهد، فرض بموجبها الحبس الفعلي لمدة 8 أشهر على الفتاة.