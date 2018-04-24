” سعودي فيلم ” .. مؤسسة إنتاج سينمائي جديدة يؤسسها ” الحميد “

أماني الغامدي(صدى):

كشف المنتج السينمائي عمر بن محمد الحميد، عن تأسيس مؤسسة إنتاج سينمائي جديدة تحت اسم ” سعودي فيلم ” ، لافتًا إلى أن أول الأفلام التي ستنتجها ستكون بطاقم سعودي كامل لدعم أبناء الوطن والاستفادة من قدراتهم.

ويهدف ” الحميد ” من خلال تدشين هذه المؤسسة السينمائية، تقديم محتوى سعودي نموذجي راقٍ، سواء من خلال أفلام سينمائية أو مسلسلات درامية أو مسرحيات أو فواصل إعلامية وإعلانية.

وأوضح عمر الحميد أن عمل المؤسسة لا يقتصر على الانتاج، ولكن سيشمل الاستثمار وتعزيز التنافسية في سوق الإنتاج الفني والسينمائي الذي يعاني من الضعف في الفترة الحالية، كما أنه من المرتقب أن تحدث ثورة فنية في الفترة القادمة في ظل الإصلاحات الجديدة.